"Реал" потерял одного из лидеров в провальном матче с "Реалом Сосьедад"
Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос выбыл из строя из-за травмы. Сообщает официальный сайт клуба.
У футболиста диагностирован разрыв приводящей мышцы. Сроки восстановления игрока не разглашаются. Эту травму он получил в матче 18-го тура чемпионата Испании с "Реалом Сосьедад" (0:2).
В нынешнем сезоне 29-летний Кроос провел за "Реал" 23 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
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|Барселона
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|Атлетико Мадрид
|18
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|Севилья
|18
|33
|4
|Алавес
|18
|31
|5
|Реал Мадрид
|18
|30
|6
|Бетис
|18
|26
|7
|Хетафе
|18
|25
|8
|Эспаньол
|18
|24
|9
|Жирона
|18
|23
|10
|Леванте
|18
|23
|11
|Валенсия
|18
|22
|12
|Реал Сосьедад
|18
|22
|13
|Эйбар
|18
|22
|14
|Сельта Виго
|18
|21
|15
|Реал Вальядолид
|18
|21
|16
|Леганес
|18
|19
|17
|Атлетик Бильбао
|18
|19
|18
|Вильярреал
|18
|17
|19
|Райо Вальекано
|18
|16
|20
|Уэска
|18
|11