"Реал" потерял одного из лидеров в провальном матче с "Реалом Сосьедад"

Теги реал мадридтони кроос

"Реал" потерял одного из лидеров в провальном матче с "Реалом Сосьедад"
Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос выбыл из строя из-за травмы. Сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирован разрыв приводящей мышцы. Сроки восстановления игрока не разглашаются. Эту травму он получил в матче 18-го тура чемпионата Испании с "Реалом Сосьедад" (0:2).

В нынешнем сезоне 29-летний Кроос провел за "Реал" 23 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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