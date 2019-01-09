"Реал" потерял основного вратаря из-за травмы



Бельгийский вратарь "Реала" Тибо Куртуа выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У голкипера обнаружено повреждение мышцы бедра. Сроки его восстановления не разглашаются.

Таким образом, в ближайших матчах ворота королевского клуба, скорее всего, будет защищать Кейлор Навас.

26-летний Куртуа перешел в "Реал" из "Челси" прошлым летом за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за 21 во всех турнирах и пропустил 27 голов.

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