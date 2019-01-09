"Реал" потерял основного вратаря из-за травмы

1 Теги реал мадридтибо куртуа

"Реал" потерял основного вратаря из-за травмы
Бельгийский вратарь "Реала" Тибо Куртуа выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У голкипера обнаружено повреждение мышцы бедра. Сроки его восстановления не разглашаются.

Таким образом, в ближайших матчах ворота королевского клуба, скорее всего, будет защищать Кейлор Навас.

26-летний Куртуа перешел в "Реал" из "Челси" прошлым летом  за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за 21 во всех турнирах и пропустил 27 голов.

Не пропустите: "Реал" завершил зимнюю трансферную кампанию. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

Что-то мне подсказывает, что Перес недоволен игрой лучшего во всём мире вратаря. Руки прочь от лучшего вратаря мира Тибо Дыркуа! )))))))

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