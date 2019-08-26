"Реал" потерял пятого игрока из-за травмы этим летом

Колумбийский полузащитник "Реала" Хамес Родригес выбыл из строя из-за травмы, сообщает AS.

По сведениям издания, у футболиста диагностирована травма правой камбаловидной мышцы. Это повреждение он получил в матче 2-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом" (1:1). Сроки восстановления игрока составят 2-3 недели.

Стоит отметить, что в данный момент в лазарете королевского клуба находятся Эден Азар, Браим Диас, Марко Асенсио и Ферлан Менди. Нынешним летом "Реал" поменял тренера по физподготовке.

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