"Реал" потерял трёх основных игроков за пять дней до Эль Класико

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"Реал" потерял трёх основных игроков за пять дней до Эль Класико

Фото твиттер "Реала"

Три футболиста мадридского "Реала" травмировались во время матча 28-го тура Ла Лиги против "Мальорки" (3:0).

Повреждения получили левый защитник Ферлан Менди, вингер Родриго Гоэс и форвард Карим Бензема.

Указанные игроки в ближайшее время пройдут углублённое медицинское обследование, результаты которого ожидаются в среду.

Напомним, что через пять дней - 20 марта - "Реал" примет "Барселону" в рамках чемпионата Испании.

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