"Реал" потребовал от Себальоса принять решение в течение суток

Теги реал мадридбетисдани себальос

"Реал" потребовал от Себальоса принять решение в течение суток
"Реал" поставил ультиматум полузащитнику "Бетиса" Дани Себальосу, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб потребовал от футболиста в течение суток определить насчет своего будущего. Если хавбек не даст ответ, то "Реал" откажется от его трансфера и переключится на другие цели.

Напомним, что сумма отступных в контракте 20-летнего Себальоса составляет 15 миллионов евро. Также игроком интересуется "Барселона".

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