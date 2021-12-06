"Реал" повесил "ценник" на Азара

Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" намерен избавиться от бельгийского нападающего Эдена Азара, сообщает Mirror.

По сведениям источника, испанский клуб готов продать игрока за 25 миллионов евро. Интерес к форварду проявляют "Челси", "Ньюкасл" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне 30-летний Азар провел за "Реал" 11 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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