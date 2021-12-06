"Реал" повесил "ценник" на Азара
Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" намерен избавиться от бельгийского нападающего Эдена Азара, сообщает Mirror.
По сведениям источника, испанский клуб готов продать игрока за 25 миллионов евро. Интерес к форварду проявляют "Челси", "Ньюкасл" и "Ювентус".
В нынешнем сезоне 30-летний Азар провел за "Реал" 11 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|4
|Севилья
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|Гранада
|19
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|Бетис
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
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|Мальорка
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|20
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