"Реал" повесил ценник на Ковачича

Мадридский "Реал" повесил ценник на своего полузащитника Матео Ковачича, информирует La Stampa.

Так, по сведениям источника, королевский клуб будет готов расстаться с 24-летним хавбеком этим летом, если по нему поступит предложение в размере не менее 70-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал". На него претендуют ряд итальянских клубов.

Напомним, стала известна сумма компенсации, которую "Реал" заплатит за Лопетеги. | soccernews.ru