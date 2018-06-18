"Реал" повесил ценник на Ковачича

Теги реал мадридматео ковачич

"Реал" повесил ценник на КовачичаМадридский "Реал" повесил ценник на своего полузащитника Матео Ковачича, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб будет готов расстаться этим летом с 24-летним хавбеком, если по нему поступит предложение в размере не менее 60-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал".

Напомним, у Лопетеги и Переса случились первые разногласия. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов