"Реал" повесил ценник на Ковачича

Мадридский "Реал" повесил ценник на своего полузащитника Матео Ковачича, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб будет готов расстаться этим летом с 24-летним хавбеком, если по нему поступит предложение в размере не менее 60-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал".

Напомним, у Лопетеги и Переса случились первые разногласия. | soccernews.ru