"Реал" повесил ценник на Себальоса

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"Реал" повесил ценник на СебальосаМадридский "Реал" повесил ценник на своего полузащитника Дани Себальоса, с которым клуб намерен расстаться ближайшим летом.

Так, по сведениям испанской прессы, "сливочные" будут готовы отпустить своего 21-летнего хавбека, если получат по нему предложение в размере не менее 16-ти миллионов евро и у них будет возможность выкупа контракта игрока обратно.

В нынешнем сезоне Себальос забил 2 мяча в 22 матчах за "Реал". Главным претендентом на него называется "Бетис".

Напомним, Навас высказался о своем положении в "Реале". | soccernews.ru

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