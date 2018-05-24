"Реал" повесил ценник на Себальоса

Мадридский "Реал" повесил ценник на своего полузащитника Дани Себальоса, с которым клуб намерен расстаться ближайшим летом.

Так, по сведениям испанской прессы, "сливочные" будут готовы отпустить своего 21-летнего хавбека, если получат по нему предложение в размере не менее 16-ти миллионов евро и у них будет возможность выкупа контракта игрока обратно.

В нынешнем сезоне Себальос забил 2 мяча в 22 матчах за "Реал". Главным претендентом на него называется "Бетис".

Напомним, Навас высказался о своем положении в "Реале". | soccernews.ru