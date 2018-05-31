"Реал" повесил ценники на Бэйла, Иско, Бензема и Наваса

1 Теги реал мадридискогарет бэйлкарим бенземакейлор навас

"Реал" повесил ценники на Бэйла, Иско, Бензема и НавасаМадридский "Реал" повесил ценники сразу на четырех своих ведущих игроков, информирует испанская пресса.

Так, ближайшим летом королевский клуб будет готов расстаться с вингером Гаретом Бэйлом, полузащитником Иско, форвардом Каримом Бензема и голкипером Кейлором Навасом. Первого "сливочные" оценили в 120, второго в - 110 миллионов евро, третьего - в 80 миллионов евро, а четвертого - в 30 миллионов евро. При этом "Реал" вполне может снизить цену на каждого из них на 10-20 миллионов евро.

Напомним, летом Перес вполне может расстаться сразу с 10 игроками "Реала". | soccernews.ru

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