"Реал" повесил ценники на Бэйла, Иско, Бензема и Наваса

Мадридский "Реал" повесил ценники сразу на четырех своих ведущих игроков, информирует испанская пресса.

Так, ближайшим летом королевский клуб будет готов расстаться с вингером Гаретом Бэйлом, полузащитником Иско, форвардом Каримом Бензема и голкипером Кейлором Навасом. Первого "сливочные" оценили в 120, второго в - 110 миллионов евро, третьего - в 80 миллионов евро, а четвертого - в 30 миллионов евро. При этом "Реал" вполне может снизить цену на каждого из них на 10-20 миллионов евро.

Напомним, летом Перес вполне может расстаться сразу с 10 игроками "Реала". | soccernews.ru