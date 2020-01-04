"Реал" повторил беспроигрышную серию 2017 года

"Реал" в гостевом матче разгромил "Хетафе" со счетом 3:0.

Как сообщает Gracenote, теперь беспроигрышная серия "сливочных" в Примере достигла десяти игр.

Последний раз у "Реала" получалась такая серия с апреля по сентябрь 2017 года. Отметим, что в том году "Реал" впервые за 7 лет стал чемпионом Испании.

На данный момент "Реал" лидирует в Примере, опережая "Барселону" на одно очко. При этом у каталонцев есть игра в запасе.

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