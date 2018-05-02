"Реал" повторил достижение "Ювентуса"

Мадридский "Реал" повторил достижение туринского "Ювентуса" по количеству выходов подряд в финал Лиги Чемпионов.

Так, королевский клуб вслед за "старой синьорой", которой подобное достижение покорилось в период с 1996-го по 1998-й годы, в третий раз за последние три сезона будет играть в главном матче за самый престижный клубный европейский трофей.

Напомним, Зидан еще не проигрывал двухматчевых противостояний с "Реалом" в рамках плей-офф. | soccernews.ru