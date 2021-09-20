"Реал" повторил клубный рекорд

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"Реал" повторил клубный рекорд

Фото твиттер "Реала"

Мадридскому "Реалу" удалось повторить лучшую серию в истории клуба без поражений в гостевых матчах Ла Лиги.

После выездной победы над "Валенсией" (2:1) в воскресенье у "сливочных" 18 таких игр подряд.

Ранее столичная команда дважды выдавала аналогичную серию: с марта 1996-го по февраль 1997-го года, а также с января по декабрь 2016-го года.

В следующий раз "Реал" сыграет в гостях в чемпионате Испании 3 октября. Соперник - "Эспаньол".

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