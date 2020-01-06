"Реал" повторил лучший показатель 32-летней давности по пропущенным голам за первый круг Примеры

Теги реал мадридстатистика

"Реал" повторил лучший показатель 32-летней давности по пропущенным голам за первый круг Примеры

Мадридский "Реал" отлично играет в обороне в первой половине этого сезона.

За первые 19 туров текущего розыгрыша Примеры "сливочные" пропустили всего 12 голов.

Как сообщает AS, это лучший результат столичной команды за последние 32 года.

В сезоне 1987/88 "Реал" также завершил первый круг чемпионата с 12 пропущенными мячами.

Не пропустите: "Реал" повторил беспроигрышную серию 2017 года. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Был жертвой травм, не смог заиграть в "Ливерпуле", теперь забивает больше, чем атакующее трио Юргена Клоппа: рассказываем историю Дэнни Ингса

Был жертвой травм, не смог заиграть в "Ливерпуле", теперь забивает больше, чем атакующее трио Юргена Клоппа: рассказываем историю Дэнни Ингса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 40
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов