"Реал" повторил лучший показатель 32-летней давности по пропущенным голам за первый круг Примеры

Мадридский "Реал" отлично играет в обороне в первой половине этого сезона.

За первые 19 туров текущего розыгрыша Примеры "сливочные" пропустили всего 12 голов.

Как сообщает AS, это лучший результат столичной команды за последние 32 года.

В сезоне 1987/88 "Реал" также завершил первый круг чемпионата с 12 пропущенными мячами.

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