"Реал" повторил лучшую беспроигрышную серию в Ла Лиге при Зидане

Фото твиттер "Реала"

"Реал" продлил свою серию без поражений в чемпионате Испании до 16 матчей.

В четверг вечером "бланкос" на выезде разгромили "Гранаду" со счётом 4:1.

Начиная с 30 января, мадридцы 11 раз победили в Ла Лиге и 5 раз сыграли вничью.

Как сообщает Opta, 16-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате - это лучший результат "Реала" при Зинедине Зидане.

"Сливочные" повторили достижение, установленное в чемпионском сезоне 2016/17.

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