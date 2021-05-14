"Реал" повторил лучшую беспроигрышную серию в Ла Лиге при Зидане
Фото твиттер "Реала"
"Реал" продлил свою серию без поражений в чемпионате Испании до 16 матчей.
В четверг вечером "бланкос" на выезде разгромили "Гранаду" со счётом 4:1.
Начиная с 30 января, мадридцы 11 раз победили в Ла Лиге и 5 раз сыграли вничью.
Как сообщает Opta, 16-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате - это лучший результат "Реала" при Зинедине Зидане.
"Сливочные" повторили достижение, установленное в чемпионском сезоне 2016/17.
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
|20
|33
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14