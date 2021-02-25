"Реал" повторил рекорд "Барселоны" в Лиге Чемпионов

Судьи в 15-й раз удалили футболиста, играющего против мадридского "Реала" в плей-офф Лиги Чемпионов.

Последний такой случай произошёл в среду - красную карточку получил полузащитник "Аталанты" Ремо Фройлер.

По числу удалений у соперников в плей-офф ЛЧ "Реал" повторил рекорд турнира, установленный "Барселоной".

Напомним, что "сливочные" победили "Аталанту" в гостях со счётом 1:0.

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