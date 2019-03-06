"Реал" повторил результат 2006 года, тогда Перес покинул клуб

Теги реал мадридфлорентино перес

"Реал" повторил результат 2006 года, тогда Перес покинул клуб

"Реал" проиграл "Аяксу" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов (1:4, 3:5 - по сумме двух встреч).

"Реал" в марте вылетел из Лиги Чемпионов и Кубка Испании (поражение от "Барселоны" 1:4), а также отстает от каталонского клуба в Примере на 12 очков.

Сообщается, что такое в последний раз случалось с "Реалом" в 2006 году. Тогда Флорентино Перес уволился с поста президента клуба.

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