"Реал" повторил второй худший результат в истории по числу поражений за сезон

Мадридский "Реал" проиграл "Бетису" (0:2) в матче 38-го тура чемпионата Испании.

Это поражение стало для королевского клуба 18-м во всех матчах сезона, что стало повторением второго худшего результата в истории.

В последний раз подобное произошло с клубом в сезоне 1994/95. Худший результат "Реал" показал в сезоне-1984/85, потерпев 19 поражений.

В нынешнем сезоне "Реал" проиграл в матче за Суперкубок УЕФА, занял третье место в Примере, вылетел из Кубка Испании и Лиги Чемпионов. Единственным трофеем является победа в клубном чемпионате мира.

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