"Реал" повысил цену на Роналду
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес принял решение увеличить трансферную стоимость португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, королевский клуб будет требовать за футболиста 130 миллионов евро, хотя ранее оценивал его в 100 миллионов.
Перес считает, что цена в 100 миллионов действовала только до 15 июня и теперь он намерен воспользоваться своим правом и увеличить ее.
Напомним, что главным претендентом на 33-летнего Роналду является "Ювентус".
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