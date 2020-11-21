"Реал" повысил стоимость Иско в три раза
Мадридский "Реал" готов продать полузащитника Иско в январе за 60-70 миллионов евро, утверждает AS.
Ранее сообщалось, что "сливочные" намерены выручить от продажи испанца 20 миллионов, то есть финансовые аппетиты клуба выросли в 3-3,5 раза.
Сам футболист изменил мнение касательно своего будущего. Ранее он не собирался менять команду, но передумал. Сложные отношения с главным тренером Зинедином Зиданом и дефицит игровой практики вынудили хавбека задуматься об уходе.
В текущем сезоне Иско сыграл за "Реал" 6 матчей, результативными действиями не отличался. Контракт между сторонами рассчитан до июня 2022 года.
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|Севилья
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|Валенсия
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|Вильярреал
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|Гранада
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|Осасуна
|20
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|Алавес
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Мальорка
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|20
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|20
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|Эспаньол
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