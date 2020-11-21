"Реал" повысил стоимость Иско в три раза

Мадридский "Реал" готов продать полузащитника Иско в январе за 60-70 миллионов евро, утверждает AS.

Ранее сообщалось, что "сливочные" намерены выручить от продажи испанца 20 миллионов, то есть финансовые аппетиты клуба выросли в 3-3,5 раза.

Сам футболист изменил мнение касательно своего будущего. Ранее он не собирался менять команду, но передумал. Сложные отношения с главным тренером Зинедином Зиданом и дефицит игровой практики вынудили хавбека задуматься об уходе.

В текущем сезоне Иско сыграл за "Реал" 6 матчей, результативными действиями не отличался. Контракт между сторонами рассчитан до июня 2022 года.

Не пропустите: Зидан: "Варан не продается". | http://soccernews.ru