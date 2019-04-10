"Реал" повысит Рауля и Хаби Алонсо в тренерской иерархии клуба

По окончании текущего сезона тренеры мадридского "Реала" Рауль и Хаби Алонсо получат повышение, сообщает Marca.

По сведениям издания, Рауль возглавит "Кастилью", а Алонсо будет работать с "Хувенилем А". Они сменят Маноло Диаса и Дани Поятоса соответственно.

Стоит отметить, что в этом сезоне оба специалиста стали чемпионами с "Реалом" в своих возрастных категориях.

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