"Реал" поздравил "Атлетико" с чемпионством

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"Реал" поздравил "Атлетико" с чемпионствомФото: твиттер "Атлетико"

"Реал" отреагировал на победу "Атлетико" в Ла Лиге.

"Поздравляем "Атлетико" и их болельщиков с победой в Ла Лиге-2020/21", - заявили в пресс-службе "Реала".

Напомним, что "Атлетико" финишировал на первой позиции, обогнав "Реал" на два очка.

"Атлетико" завоевал чемпионство впервые с сезона 2013/14.

Читайте также: "Атлетико" - чемпион Испании сезона 2020/21. | http://soccernews.ru
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