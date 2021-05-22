"Реал" поздравил "Атлетико" с чемпионством

Фото: твиттер "Атлетико"

"Реал" отреагировал на победу "Атлетико" в Ла Лиге.

"Поздравляем "Атлетико" и их болельщиков с победой в Ла Лиге-2020/21", - заявили в пресс-службе "Реала".

Напомним, что "Атлетико" финишировал на первой позиции, обогнав "Реал" на два очка.

"Атлетико" завоевал чемпионство впервые с сезона 2013/14.

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