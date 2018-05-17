"Реал" поздравил "Атлетико" с победой в Лиге Европы

Мадридский "Реал" поздравил своего принципиального соперника в лице "Атлетико" с победой в Лиге Европы.

"Поздравляем "Атлетико" с титулом победителей Лиги Европы, завоёванным сегодняшним вечером в Лионе" - говорится в публикации в официальном твиттере "сливочных".

Напомним, что "Атлетико" в финале Лиги Европы разгромил "Марсель" со счётом 3:0.

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