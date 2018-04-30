"Реал" поздравил "Барселону" с победами в кубке и чемпионате Испании

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"Реал" поздравил "Барселону" с победами в кубке и чемпионате ИспанииМадридский "Реал" поздравил каталонскую "Барселону" с победами в кубке и чемпионате Испании.

Так, сегодня в твиттере королевского клуба появилось сообщение следующего содержания: "Поздравляем ФК "Барселону" с выигрышем Ла Лиги и Кубка Испании в текущем сезоне".

Напомним, Альба прокомментировал решение "Реала" не делать коридор славы для "Барселоны". | soccernews.ru

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