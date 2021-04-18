"Реал" поздравил "Барселону" с выигрышем Кубка Испании

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"Реал" не оставил без внимания победу "Барселоны" в Кубке Испании.

В финальном матче каталонцы разгромили "Атлетик" (4:0). Напомним, что "Реал" вылетел в 1/16 финала.

"Поздравляем "Барселону" и ее болельщиков с заслуженной победой в Кубке Испании", - говорится в заявлении мадридского клуба.

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