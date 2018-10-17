"Реал" пожаловался в Королевскую испанскую федерацию футбола на "Барселону"

Мадридский "Реал" пожаловался в Королевскую испанскую федерацию футбола на каталонскую "Барселону" и "Жирону".

В частности, королевский клуб выступил против решения Ла Лиги, согласно которому игра 21-го тура чемпионата страны между "бело-красными" и "сине-гранатовыми" должна состояться не на поле первых, а в США. На "Сантьяго Бернабеу" считают, что проведение матчей в США ставит под сомнение "честность и спортивный принцип" турнира.

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