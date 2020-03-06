"Реал" позволил Модричу вести переговоры с другими клубами

Руководство "Реала" позволило хавбеку Луке Модричу вести переговоры с новым клубом. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, мадридский клуб рассчитывает подать 34-летнего хорвата этим летом.

Модрич перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2012 году. В составе "сливочных" полузащитник провел 332 матча и четыре раза выиграл Лигу Чемпионов.

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