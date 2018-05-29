Мадридский "Реал" практически согласовал свой первый трансфер в это межсезонье, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, уже в ближайшее время игроком королевского клуба должен стать защитник "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Альваро Одриосола. За 22-летнего бека "сливочные" заплатят 40 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Одриосола забил 1 мяч и сделал 4 результативные передачи в 41 матче за "Реал Сосьедад".

Напомним, "Челси" назвал "Реалу" стоимость Азара. | soccernews.ru