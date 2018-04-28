"Реал" практически вторым составом добыл победу над "Леганесом"
В одном из матчей субботней программы 35-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" принимал на своем поле "Леганес". Зинедин Зидан прогнозируемо выставил на матч без преувеличения дублирующий состав, усилили который в нападении Бэйл и Бензема. Гости вышли в своем привычном сочетании, с Амрабатом и Герреро на острие.
Королевский клуб сделал ставку на быстрый гол и преуспел в этом. Голевой получилась атака с фланга на 8-й минуте. Себальос увидел в штрафной соперника открывшегося Бензема. Сделал тот невольно передачу на Бэйла, а Гарет несколько коряво пробил, но главное мимо голкипера, тем самым открыв счет на табло – 1:0.
Игра и дальше шла с территориальным преимуществом "сливочных". Гости по большей части оборонялись, для них было главное не пропустить еще. Лишь один по-настоящему опасный момент до перерыва создали "огурцы". На 36-й минуте Амрабат получил мяч на линии штрафной, после чего без разбега нанес сильный выстрел в сторону правой "девятки". Сфера угодила в перекладину, после чего вылетела за пределы поля.
Что касается команды Зинедина Зидана, то она весь тайм ходила вокруг да около второго мяча. В одном из эпизодов Майораль едва не переиграл Куэльяра в ближнем бою, а чуть позже Себальос наносил удар по центру после паса от Бэйла, но и тут голкипер "Леганеса".
И все же удача улыбнулась игрокам "Реала" в самом конце тайма. Прошла передача на дальнюю штангу и Майораль, оказавшийся в полном одиночестве, переправил снаряд в рамку – 2:0.
Комфортное преимущество хозяев поля сыграло свою роль. На второй тайм "Реал" вышел еще более расслабленным, нежели на первый. Гости же, напротив, активизировались и могли сравнивать счет уже на 50-й минуте. Брашанац сделал прекрасный навес с правого фланга на голову Пересу, который с шести метров пробивал по рамке оппонента. Мяч с отскоком от газона полетел в сторону ворот Касильи, который сумел укротить снаряд.
Вскоре о себе напомнил Каземиро на фоне общей инертной игры мадридского клуба. Заработали "сливочные" штрафной и Каземиро пробив под подпрыгнувшей стенкой, едва не отправив мяч в нижний угол ворот.
А вскоре гости добились своего. Никто не помешал сделать передачу на дальнюю штангу Амрабату, низом Нордин прострелил сферу в сторону Брашанацу, которому было достаточно просто подставить ногу под мяч, чтобы направить его в сетку – 2:1.
И вот тут "Леганес" смог создать весьма ощутимое давление на ворота "Реала", несколько раз будучи близким к тому, чтобы сравнять счет. Уже на 69-й минуте прекрасно пробивал Эль-Жар – Касилья оказался на высоте. Буквально через минуту Амрабат мог забивать, но не переиграл голкипера "сливочных". А еще через некоторое время смачно стрелял Бовю, но сфера прошла рядом с "девяткой".
Самый же реальный шанс забить "огурцы" имели на 75-й минуте. После подачи со штрафного на дальней штанге буквально с лицевой линии пробивал Габриэл. Мяч летел в створ, но Касилья в последний момент смахнул его с "ленточки".
В последнюю десятиминутку команды обменялись опасными выпадами. Сначала Асенсио скинул мяч под удар Бэйлу, тот сходу выстрелил с линии штрафной площадки, но в ворота не попал. А затем Бовю совершил перехват на чужой половине поля, после чего попытался перебросить вышедшего из створа голкипера "Реала", но выполнил сей прием немного неточно. Мяч приземлился на сетку сверху.
Мог и должен был "Леганес" играть вничью, но команда Зинедина Зидана выстояла. Набрав малой кровью очередные три очка.
"Реал" Мадрид – "Леганес" – 2:1
Голы: Бэйл, 8 – 1:0. Майораль, 45 – 2:0. Брашанац, 66 – 2:1.
"Реал": Касилья, Хакими, Вальехо, Каземиро, Эрнандес, Себальос, Льоренте, Ковачич (Кроос, 62), Майораль, Бэйл, Бензема (Асенсио, 62).
"Леганес": Куэльяр, Сальдуа, Бустинса, Сиовас, Рико, Габриэл, Р.Перес, Брашанац (Эрасо, 90), Эль-Жар, Амрабат (Наранхо, 90), Герреро (Бовю, 62).
Удаление: Габриэл, 90+3.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! "Реал" Мадрид – "Леганес" – 2:1 (обзор)
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