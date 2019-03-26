"Реал" предлагает "Манчестер Юнайтед" обмен Хамеса на Погба

"Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут совершить обмен футболистами во время летнего трансферного окна, сообщает испанская пресса.

Королевский клуб заинтересован в Поле Погба и готов включить в сделку по нему Хамеса Родригеса, который сейчас на правах аренды выступает за "Баварию".

Заполучить француза лично хочет главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан, а колумбиец напротив не входит в его планы.

В текущем сезоне 26-летний Погба сыграл за "МЮ" 37 матчей, забил 14 мячей и сделал 11 ассистов. В активе 27-летнего Хамеса 23 игры, 7 голов и 6 результативных передач.

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