"Реал" предлагает Неймару фантастическую зарплату
Мадридский "Реал" не оставляет попыток заполучить форварда ПСЖ Неймара, сообщает Sport.es.
По информации ресурса, самого бразильца королевский клуб намерен соблазнить щедрыми условиями личного контракта.
Речь идёт о пятилетнем договоре с зарплатой 40 миллионов евро в год. Больше в мировом футболе зарабатывает только капитан "Барселоны" Лионель Месси (104 миллиона евро до вычета налогов).
Ранее Неймар стремился вернуться на "Камп Ноу", однако не исключено, что такой оклад может заставить его передумать и стать игроком "Реала".
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|3
|Реал Мадрид
|38
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|Валенсия
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|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32