"Реал" предлагает "Роме" обмен футболистами

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"Реал" предлагает "Роме" обмен футболистамиФото: инстаграм Спинаццолы

Левый защитник "Ромы" Леонардо Спинаццола попал в сферу интересов "Реала".

По сведениям AS, мадридский клуб предлагает взамен нападающего Борху Майораля.

Отмечается, что в услугах Спинаццолы лично заинтересован новый наставник "Реала" Карло Анчелотти.

В прошедшем сезоне на счету Спинаццолы два гола и семь ассистов в 39 играх. Майораль провел сезон в аренде в "Роме", где сыграл 45 матчей, забил 17 голов и отдал 5 ассистов.

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