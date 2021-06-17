"Реал" предлагает "Роме" обмен футболистами
Фото: инстаграм Спинаццолы
Левый защитник "Ромы" Леонардо Спинаццола попал в сферу интересов "Реала".
По сведениям AS, мадридский клуб предлагает взамен нападающего Борху Майораля.
Отмечается, что в услугах Спинаццолы лично заинтересован новый наставник "Реала" Карло Анчелотти.
В прошедшем сезоне на счету Спинаццолы два гола и семь ассистов в 39 играх. Майораль провел сезон в аренде в "Роме", где сыграл 45 матчей, забил 17 голов и отдал 5 ассистов.
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