"Реал" предлагает Варану новый контракт

"Реал" начал обсуждения нового соглашения защитником Рафаэлем Вараном, сообщает Marca.

По информации издания, стороны практически договорились о деталях нового контракта. Уточняется, что Варан сомневался, но решил не покидать "королевский клуб".

Срок текущего договора француза с мадридцами истекает летом 2022 года, и руководство уверило футболиста, что рассчитывает на него и в дальнейшем.

Напомним, что в услугах 27-летнего защитника заинтересован ряд европейских топ-клубов. В частности, "Манчестер Юнайтед" планировал заполучить игрока еще в период работы с клубом Жозе Моуринью, который хорошо знал игрока. Теперь конкурентам остается ожидать новостей о процессе подписания нового контракта Варана со "сливочными".

В текущем сезоне на счету футболиста 25 матчей в Ла Лиге, в которых он смог забить 2 гола.