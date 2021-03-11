"Реал" предлагает Варану новый контракт

Теги рафаэль варанреал мадрид

"Реал" предлагает Варану новый контракт"Реал" начал обсуждения нового соглашения защитником Рафаэлем Вараном, сообщает Marca.

По информации издания, стороны практически договорились о деталях нового контракта. Уточняется, что Варан сомневался, но решил не покидать "королевский клуб".

Срок текущего договора француза с мадридцами истекает летом 2022 года, и руководство уверило футболиста, что рассчитывает на него и в дальнейшем.

Напомним, что в услугах 27-летнего защитника заинтересован ряд европейских  топ-клубов. В частности, "Манчестер Юнайтед" планировал заполучить игрока еще в период работы с клубом Жозе Моуринью, который хорошо знал игрока. Теперь конкурентам остается ожидать новостей о процессе подписания нового контракта Варана со "сливочными".

В текущем сезоне на счету футболиста 25 матчей в Ла Лиге, в которых он смог забить 2 гола.

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