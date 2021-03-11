"Реал" предлагает Варану новый контракт
"Реал" начал обсуждения нового соглашения защитником Рафаэлем Вараном, сообщает Marca.
По информации издания, стороны практически договорились о деталях нового контракта. Уточняется, что Варан сомневался, но решил не покидать "королевский клуб".
Срок текущего договора француза с мадридцами истекает летом 2022 года, и руководство уверило футболиста, что рассчитывает на него и в дальнейшем.
Напомним, что в услугах 27-летнего защитника заинтересован ряд европейских топ-клубов. В частности, "Манчестер Юнайтед" планировал заполучить игрока еще в период работы с клубом Жозе Моуринью, который хорошо знал игрока. Теперь конкурентам остается ожидать новостей о процессе подписания нового контракта Варана со "сливочными".
В текущем сезоне на счету футболиста 25 матчей в Ла Лиге, в которых он смог забить 2 гола.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14