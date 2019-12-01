"Реал" предлагал Моуринью огромную сумму, чтобы он не возглавил другой клуб

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"Реал" предлагал Моуринью огромную сумму, чтобы он не возглавил другой клуб

Мадридский "Реал" пытался удержать португальца Жозе Моуринью от работы в другом клубе, сообщает The Sun.

По сведениям издания, королевский клуб предлагал португальскому специалисту 14 миллионов евро, рассчитывая, что он станет новым тренером команды в случае увольнения Зинедина Зидана.

Впрочем, Моуринью отказался от предложения "Реала" и возглавил "Тоттенхэм Хотспур", с которым выиграл три матча из трех после назначения.

Не пропустите: Моуринью заявил, что фанаты "Тоттенхэма" относятся к нему с уважением благодаря его профессионализму. | http://soccernews.ru
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