"Реал" предлагал Моуринью огромную сумму, чтобы он не возглавил другой клуб
Мадридский "Реал" пытался удержать португальца Жозе Моуринью от работы в другом клубе, сообщает The Sun.
По сведениям издания, королевский клуб предлагал португальскому специалисту 14 миллионов евро, рассчитывая, что он станет новым тренером команды в случае увольнения Зинедина Зидана.
Впрочем, Моуринью отказался от предложения "Реала" и возглавил "Тоттенхэм Хотспур", с которым выиграл три матча из трех после назначения.
Не пропустите: Моуринью заявил, что фанаты "Тоттенхэма" относятся к нему с уважением благодаря его профессионализму. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
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|2
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|14
|29
|3
|Лестер Сити
|13
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|Тоттенхэм
|14
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|Вулверхэмптон
|13
|19
|7
|Шеффилд Юнайтед
|13
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|8
|Бернли
|14
|18
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|Арсенал Лондон
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|18
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|Кристал Пэлас
|14
|18
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|12
|Борнмут
|14
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|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
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|Брайтон & Хоув Альбион
|14
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|16
|Астон Вилла
|13
|14
|17
|Эвертон
|13
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
|19
|Норвич Сити
|13
|10
|20
|Уотфорд
|14
|8