"Реал" предлагал Роналду "Манчестер Юнайтед"

Мадридский "Реал" предлагал приобрести своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед", информирует Transfer News Live.

Так, по сведениям источника, "красным дьяволам" была предоставлена "сливочными" возможность сделать предложение по 33-летнему нападающему, однако манкунианцы отказались от возможного возвращения португальца, так как имеют другие цели на текущее трансферное окно.

Напомним, Дибала уже поприветствовал Роналду в "Ювентусе". | soccernews.ru