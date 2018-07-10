"Реал" предлагал Роналду "Манчестер Юнайтед"

3 Теги реал мадридкриштиану роналдуманчестер юнайтед

"Реал" предлагал Роналду "Манчестер Юнайтед"Мадридский "Реал" предлагал приобрести своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед", информирует Transfer News Live.

Так, по сведениям источника, "красным дьяволам" была предоставлена "сливочными" возможность сделать предложение по 33-летнему нападающему, однако манкунианцы отказались от возможного возвращения португальца, так как имеют другие цели на текущее трансферное окно.

Напомним, Дибала уже поприветствовал Роналду в "Ювентусе". | soccernews.ru

Комментарии
Зенден

Смех зазвенел королевской монеткой Маленький шут в позолоченной клетке Пьяные сны, карусели и черти Маленький шут самый грустный на свете)

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Все знают, что у тебя довольно низкий интеллект, не стоит этого показывать вновь и вновь

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Зенден

ха, опущенный, ты тоже грустишь по португальскому шуту?

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