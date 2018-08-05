"Реал" предлагал "Ювентусу" обменяться игроками

Теги реал мадридювентусданиэле руганимаркос льоренте

"Реал" предлагал "Ювентусу" обменяться игрокамиКак информирует Football Espana, мадридский "Реал" предлагал туринскому "Ювентусу" обменяться игроками.

Так, по сведениям источника, "сливочные" были заинтересованы в подписании защитника "старой синьоры" Даниэле Ругани. В сделку по 24-летнему беку они были готовы включить своего полузащитника Маркоса Льоренте. Однако данное предложение не устроило чемпионов Италии.

Напомним,  "Реал" назвал "Интеру" цену на Модрича. | soccernews.ru

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