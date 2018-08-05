"Реал" предлагал "Ювентусу" обменяться игроками

Как информирует Football Espana, мадридский "Реал" предлагал туринскому "Ювентусу" обменяться игроками.

Так, по сведениям источника, "сливочные" были заинтересованы в подписании защитника "старой синьоры" Даниэле Ругани. В сделку по 24-летнему беку они были готовы включить своего полузащитника Маркоса Льоренте. Однако данное предложение не устроило чемпионов Италии.

Напомним, "Реал" назвал "Интеру" цену на Модрича. | soccernews.ru