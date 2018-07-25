"Реал" предложил 67 миллионов евро за чемпиона мира

Мадридский "Реал" предложил 67 миллионов евро за голкипера лондонского "Тоттенхэма" Уго Льориса, информирует британский ресурс The Sun.

Несмотря на отличную игру Кейлора Наваса, "сливочные" не первый год находятся в поисках ещё одного голкипера высокого уровня. Варианты с Давидом Де Хеа и Тибо Куртуа, судя по всему, "Реалу" реализовать не удалось, поэтому клуб переключился на чемпиона мира Льориса.

Сообщается, что Льорис не против сменить клуб, но требовать трансфера не будет. В то же время, босс "Тоттенхэма" Даниэль Лэви известен ументем вести переговоры и выжимать максимум из сделок.

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