"Реал" предложил 87 миллионов евро и Иско в обмен на одного из лидеров "Ливерпуля"

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"Реал" предложил 87 миллионов евро и Иско в обмен на одного из лидеров "Ливерпуля"

Мадридский "Реал" сделал предложение "Ливерпулю" по трансферу сенегальского нападающего Садио Мане, сообщает 90min.com.

По сведениям издания, королевский клуб готов заплатить за форварда 87 миллионов евро, а также отдать полузащитника Иско. Реакция мерсисайдцев пока не разглашается.

В минувшем сезоне 27-летний Мане провел за "Ливерпуль" 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 голов и сделал 2 результативные передачи. На счету 27-летнего Иско шесть мячей и один голевой пас в 37 поединках за "Реал".

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