"Реал" предложил "Арсеналу" обменяться форвардами

Теги арсенал лондонреал мадридлука йовичпьер-эмерик обамеянгтрансферы

"Реал" предложил "Арсеналу" обменяться форвардами

Во время зимнего трансферного окна "Реал" и "Арсенал" могут совершить громкий обмен футболистами.

По информации The Mirror, клубами могут поменяться Лука Йович и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Сообщается, что в такой сделке заинтересованы все стороны.

"Реал" разочаровался в Йовиче, который не заиграл в Испании. Сам серб недоволен малым количеством игровой практики.

"Арсенал" не может договориться с Обамеянгом о продлении контракта, который истекает в 2021 году. Габонец не спешит подписывать новое соглашение, поскольку хочет играть в Лиге Чемпионов.

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