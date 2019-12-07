"Реал" предложил "Арсеналу" обменяться форвардами

Во время зимнего трансферного окна "Реал" и "Арсенал" могут совершить громкий обмен футболистами.

По информации The Mirror, клубами могут поменяться Лука Йович и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Сообщается, что в такой сделке заинтересованы все стороны.

"Реал" разочаровался в Йовиче, который не заиграл в Испании. Сам серб недоволен малым количеством игровой практики.

"Арсенал" не может договориться с Обамеянгом о продлении контракта, который истекает в 2021 году. Габонец не спешит подписывать новое соглашение, поскольку хочет играть в Лиге Чемпионов.

Не пропустите: "Реал" готов заплатить за Донни ван де Бека 55 миллионов евро. | http://soccernews.ru