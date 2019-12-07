"Реал" предложил "Арсеналу" обменяться форвардами
Во время зимнего трансферного окна "Реал" и "Арсенал" могут совершить громкий обмен футболистами.
По информации The Mirror, клубами могут поменяться Лука Йович и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Сообщается, что в такой сделке заинтересованы все стороны.
"Реал" разочаровался в Йовиче, который не заиграл в Испании. Сам серб недоволен малым количеством игровой практики.
"Арсенал" не может договориться с Обамеянгом о продлении контракта, который истекает в 2021 году. Габонец не спешит подписывать новое соглашение, поскольку хочет играть в Лиге Чемпионов.
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|Вулверхэмптон
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|Манчестер Юнайтед
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|Кристал Пэлас
|15
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|15
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|Шеффилд Юнайтед
|15
|19
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|Арсенал Лондон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Бернли
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|Борнмут
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|16
|Астон Вилла
|15
|15
|17
|Саутгемптон
|15
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|18
|Эвертон
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|Норвич Сити
|15
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|20
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