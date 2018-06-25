"Реал" предложил "Баварии" обмен своими игроками

Мадридский "Реал" предложил мюнхенской "Баварии" обмен своими игроками, информирует Bild.

Так, по сведениям источника, королевский клуб был готов отпустить своего форварда Карима Бензема на "Альянц Арену" взамен лидеру атак чемпионов Германии Роберта Левандовски. Однако такое предложение не устроило немецкий гранд.

Напомним, Кроос посоветовал "Реалу" подписать игрока сборной Германии. | soccernews.ru