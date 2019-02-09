"Реал" предложил "Челси" грандиозный обмен

1 Теги челсиэден азарреал мадридиско

"Реал" предложил "Челси" грандиозный обмен

"Реал" нацелился на игрока "Челси" Эдена Азара. Об этом сообщает Daily Mail.

Трансферная стоимость футболиста - 150 миллионов евро.

"Реал" предложил лондонскому клубу взамен на Азара Иско, чтобы таким образом снизить цену на бельгийца. 

Иско сейчас находится в сложных отношениях с главным тренером "Реала" Сантьяго Солари. А Азар не раз выражал желание перейти в "королевский клуб". 

В нынешнем сезоне Азар участвовал в 31 матче, отметившись 15 голами и 10 ассистами. Иско принял участие в 25 встречах, забил 4 года и сделал 2 ассиста. 

Не пропустите: "Челси" рассматривает игрока из АПЛ в качестве замены Азару| http://soccernews.ru

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Это было бы идеально. И Азара купили, и от вечного нытика избавились бы.

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