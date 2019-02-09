"Реал" предложил "Челси" грандиозный обмен
"Реал" нацелился на игрока "Челси" Эдена Азара. Об этом сообщает Daily Mail.
Трансферная стоимость футболиста - 150 миллионов евро.
"Реал" предложил лондонскому клубу взамен на Азара Иско, чтобы таким образом снизить цену на бельгийца.
Иско сейчас находится в сложных отношениях с главным тренером "Реала" Сантьяго Солари. А Азар не раз выражал желание перейти в "королевский клуб".
В нынешнем сезоне Азар участвовал в 31 матче, отметившись 15 голами и 10 ассистами. Иско принял участие в 25 встречах, забил 4 года и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: "Челси" рассматривает игрока из АПЛ в качестве замены Азару| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|62
|2
|Ливерпуль
|25
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|26
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
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|11