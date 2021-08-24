"Реал" предложил гигантскую сумму за Мбаппе. ПСЖ ответил
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" начал переговоры по трансферу нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе, сообщает твиттер El Chiringuito TV.
По сведениям источника, королевский клуб намерен оформить переход форварда до закрытия летнего трансферного окна и предложил за него 160 миллионов евро. Впрочем, ПСЖ ответил отказом.
Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает через год и футболист отказался подписывать новое соглашение.
22-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Всего он провел за клуб 174 матча, забил 133 гола и отдал 63 результативные передачи.
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