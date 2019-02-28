"Реал" предложил "Интеру" громкий обмен игроками

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"Реал" предложил "Интеру" громкий обмен игроками

Полузащитник "Реала" Иско может продолжить карьеру в "Интере". Об этом информирует Corriere della Sera.

По данным источника, клубы хотят совершить обмен: на замену Иско в "Реал" отправится Икарди. 

"Интер" готов расстаться с экс-капитаном команды, так как в последнее время у футболиста возникает много конфликтов с клубом. Его соглашение действует до лето 2021 года. 

Что касается Иско - игрок не доволен количеством игрового времени в мадридском клубе. Его контракт с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне он участвовал в 25 матчах, отметившись 4 голами. 

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