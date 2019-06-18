"Реал" предложил Каземиро в обмен на Неймара

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"Реал" предложил Каземиро в обмен на Неймара
Мадридский "Реал" хочет купить нападающего ПСЖ Неймара и готов включить в сделку полузащитника Каземиро, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб надеется за счет Каземиро снизить трансферную стоимость Неймара, которого ПСЖ не намерен продавать менее, чем за 222 миллиона евро. Подобный вариант может устроить ПСЖ, который ищет усиление в центр поля.

Стоит отметить, что 27-летним Неймаром также интересуется "Барселона".

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