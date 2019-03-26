"Реал" предложил Ковачича двум клубам

Мадридский "Реал" планирует продать полузащитника Матео Ковачича в летнее трансферное окно.

Королевский клуб предложил услуги хорватского хавбека "Баварии" и "Интеру", но те пока не проявили особой заинтересованности.

Сейчас 24-летний футболист на правах аренды выступает за "Челси", но "синие" не могут его выкупить из-за санкций ФИФА.

В текущем сезоне Ковачич сыграл за "пенсионеров" 40 матчей и сделал 2 ассиста. Его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

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