"Реал" предложил крупную сумму и лучшего игрока мира в обмен на Неймара

1 Теги реал мадридпсжнеймарлука модричтрансферы

"Реал" предложил крупную сумму и лучшего игрока мира в обмен на Неймара
"Реал" сделал конкретное предложение ПСЖ по трансферу бразильского нападающего Неймара, сообщает Sport.es. 

По сведениям издания, королевский клуб предложил за бразильца 120 миллионов евро, а также действующего обладателя "Золотого мяча" хорватского полузащитника Луку Модрича.

Ранее сообщалось, что 27-летний Неймар предпочитает вернуться в свой бывший клуб "Барселону", но этот трансфер, по всей видимости, не состоится из-за плохих отношений между парижским и каталонскими клубами.

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