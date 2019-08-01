"Реал" предложил Лунина новичку Примеры

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин, скорее всего, покинет клуб в ближайшее время, сообщает Fichajes.

По сведениям издания, мадридский клуб предложил новичку Примеры "Мальорке" взять голкипера в аренду. Дело в том, что основным вратарем команды является Тибо Куртуа, а второй голкипер Кейлор Навас отказался покидать клуб.

Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года за 8,5 миллионов евро. В минувшем сезоне голкипер выступал на правах аренды за "Леганес", провел за клуб семь матчей и пропустил семь голов. Контракт вратаря с королевским клубом действует до лета 2024 года.

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