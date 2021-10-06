"Реал" предложил Мбаппе суперконтракт

Теги реал мадридпсжкилиан мбаппетрансферы

"Реал" предложил Мбаппе суперконтракт

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" начал переговоры с нападающим "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килианом Мбаппе, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб предложил форварду шестилетний контракт на общую сумму в 240 миллионов евро. Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года, поэтому он может перейти в "Реал" бесплатно. Впрочем, парижане не оставляют надежд подписать с игроком новое соглашение.

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Не пропустите: Флорентино Перес рассказал о новом "Сантьяго Бернабеу". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

В России ярко отреагировали на логотип Евро-2024

В России ярко отреагировали на логотип Евро-2024

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов