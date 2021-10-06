"Реал" предложил Мбаппе суперконтракт

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" начал переговоры с нападающим "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килианом Мбаппе, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб предложил форварду шестилетний контракт на общую сумму в 240 миллионов евро. Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года, поэтому он может перейти в "Реал" бесплатно. Впрочем, парижане не оставляют надежд подписать с игроком новое соглашение.

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Не пропустите: Флорентино Перес рассказал о новом "Сантьяго Бернабеу". | http://soccernews.ru