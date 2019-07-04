"Реал" предложил "Милану" купить своего нападающего
Мадридский "Реал" хочет избавиться от нападающего Мариано Диаса, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, королевский клуб предложил "Милану" купить форварда. "Реал" хочет получить за игрока 25 миллионов евро. Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на Диаса в следующем сезоне.
25-летний Диас перешел в "Реал" из "Лиона" прошлым летом за 21,5 миллиона евро. В минувшем сезоне он провел за клуб 19 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2023 года.
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|38
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|Реал Сосьедад
|38
|50
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|Бетис
|38
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|Алавес
|38
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|Эйбар
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|Леганес
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|32