"Реал" предложил невероятную сумму за Неймара

Мадридский "Реал" вступил в переговоры с ПСЖ о переходе бразильского нападающего Неймара, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб предложил за футболиста невероятную сумму в размере 310 миллионов евро. Самому игроку "сливочные" готовы заплатить 315 миллионов евро за семь лет.

Напомним, что 26-летний Неймар перешел в ПСЖ всего год назад из "Барселоны" за 222 миллиона евро и стал самым дорогим футболистом в истории.

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