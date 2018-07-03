"Реал" предложил невероятную сумму за Неймара

Теги реал мадриднеймарпсж

"Реал" предложил невероятную сумму за Неймара

Мадридский "Реал" вступил в переговоры с ПСЖ о переходе бразильского нападающего Неймара, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб предложил за футболиста невероятную сумму в размере 310 миллионов евро. Самому игроку "сливочные" готовы заплатить 315 миллионов евро за семь лет.

Напомним, что 26-летний Неймар перешел в ПСЖ всего год назад из "Барселоны" за 222 миллиона евро и стал самым дорогим футболистом в истории.

Не пропустите: "Реал" рассматривает вариант с обменом Роналду в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов